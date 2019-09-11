Прокуратура расследует уголовное дело о мошенничестве в саратовском МЧС
В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в ГУ МЧС.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, преступление было выявлено в ходе проверки в пожарных депо.
По версии следствия, должностное лицо главка в декабре 2019 года разрешило разместить девять базовых станций в помещениях и на крышах пожарных депо в Вольске, Аткарске, Марксе, Петровске, Энгельсе, Красноармейске, Балакове и Базарном Карабулаке. При этом договоров заключено не было.
Для прикрытия незаконной сделки был заключен подложный договор с индивидуальной предпринимательницей, матерью данного работника ГУ МЧС региона, по которому разрешался доступ к оборудованию сотовой связи с пожарных депо. За это на счет женщины было перечислено 1,8 млн рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В отношении экс-сотрудника МЧС Саратовской области возбудили еще одно дело о взятке
По версии следствия, Игорь Мусин получил 1,4 млн рублей
ИСТОЧНИК KP.RU