2019-09-11T10:52:56+03:00
Происшествия

Прокуратура расследует уголовное дело о мошенничестве в саратовском МЧС

По версии следствия, в пожарных депо незаконно установлено оборудование сотовых операторов
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в ГУ МЧС.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, преступление было выявлено в ходе проверки в пожарных депо.

По версии следствия, должностное лицо главка в декабре 2019 года разрешило разместить девять базовых станций в помещениях и на крышах пожарных депо в Вольске, Аткарске, Марксе, Петровске, Энгельсе, Красноармейске, Балакове и Базарном Карабулаке. При этом договоров заключено не было.

Для прикрытия незаконной сделки был заключен подложный договор с индивидуальной предпринимательницей, матерью данного работника ГУ МЧС региона, по которому разрешался доступ к оборудованию сотовой связи с пожарных депо. За это на счет женщины было перечислено 1,8 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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