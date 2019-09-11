2019-09-11T10:50:35+03:00
Общество

Депутаты Саратовской облдумы приняли прожиточный минимум пенсионеров в размере 8 278 рублей

Несмотря на повышение цен, роста прожиточного минимума не произошло
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Саратовская областная дума утвердила прожиточный уровень пенсионеров на прежнем уровнеСаратовская областная дума утвердила прожиточный уровень пенсионеров на прежнем уровне
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На внеочередном заседании саратовской областной думы 11 сентября после долгих споров утвердили прожиточный минимум для пенсионеров региона. Он составил 8 278 рублей, т. е. не повысился, по сравнению с прошлым полугодием, ни на рубль.

По словам министра занятости труда и миграции Саратовской области Наталии Кривицкой, благодаря новой системе подсчета потребительской корзины оказалось, что минимум должен был бы еще подсократиться. Она объяснила, что продукты, которые формируют структуру потребительской корзины, в Саратовской области традиционно дешевы. Но, как пояснила министр, на федеральном уровне удалось отстоять прежнюю цифру прожиточного минимума пенсионеров — 8 278 рублей. Исходя из него, в следующем году 93 тыс. пенсионеров будут получать социальные доплаты.

Депутатов удивил способ расчета, благодаря которому при росте цен буквально на все, прожиточный минимум сохраняется прежним и даже мог быть уменьшен. Депутаты-оппозиционеры от КПРФ и «Справедливой России» предложили выйти с инициативой на федеральный уровень об увеличении прожиточного минимума, частично их поддержали представители ЛДПР. В результате после долгих споров минимум для пенсионеров был утвержден в предложенном размере, за 8 278 рублей проголосовали 30 депутатов, пятеро высказались против.

ИСТОЧНИК KP.RU

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