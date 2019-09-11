Елена Акифьева: Работа «Единой России» стала более открытой

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-11T10:45:20+03:00

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Член общественной палаты области, региональный координатор движения «Сделаем вместе!» Елена Акифьева, отметила, что обсуждение острых социальных проблем с общественностью помогает «Единой России» решать их.

Напомним, что рост доверия людей к «Единой России», который показали прошедшие выборы, эксперты считают результатом изменений в подходе партии к работе.

- Прошедшая неделя отметилась не только предвыборной активностью, но и участием общественности в обсуждении острых социальных вопросов. На площадке «Единой России» состоялся обмен мнениями по изменению законодательства, капремонту жилых домов в области, сокращению излишней отчетности педагогов, увеличению доступности льгот для многодетных семей и так далее.

Однако такой напряженный график не является чем-то экстраординарным. Практика общественного обсуждения острых проблем на площадке партии была введена еще весной, когда региональное отделение возглавил Николай Панков. И сразу же на дискуссионные площадки были вынесены такие острые проблемы, как кадровый дефицит в здравоохранении региона, семейная ипотека, школьное питание. Прозвучавшие предложения тут же отправляются «в работу» — в качестве рекомендаций партийным отделениям, специалистам профильных структур города и области, депутатам для подготовки законодательных инициатив. Результат проделанной работы контролируют мониторинговые группы и общественные комитеты.

Что важно — такая работа идет и в районах области. К этому привлекаются местные и первичные отделения «Единой России». Это позволяет «подтянуть» активную общественность, привлечь новых сторонников для решения проблем жителей. Именно такую задачу поставил Николай Панков, став секретарем реготделения ЕР — чтобы через партию жители могли эффективно доводить свои проблемы до власти и контролировать их решение.

С большим интересом принимала участие в обсуждении с партией проблем школьного питания и кадрового обеспечения районных больниц. Большую поддержку «Единая Россия» оказала в проведении наших акций для школьников «Здоровое питание — активное долголетие» и «Русский Крым и Севастополь».

Ну и просто работа исполкома ЕР стала живей и интересней. Николай Панков озвучил принципиальную позицию, что доступ на мероприятия открыт всем. Плюс ко всему, он и сам постоянно встречается с жителями и прессой, чтобы ответить на накопившиеся вопросы. Все это говорит о понимании партией главного — замалчивание проблем препятствует их эффективному решению, а значит, открытость и прозрачность должна быть в работе по всем направлениям, — уверена Елена Акифьева.

ИСТОЧНИК KP.RU