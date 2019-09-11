2019-09-11T10:42:57+03:00
Общество

Исаев: Самые масштабные перекрытия улиц Саратова еще впереди

Глава города попросил горожан пересесть на общественный транспорт
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments5
Михаил Исаев обратился с саратовцамМихаил Исаев обратился с саратовцам
Изменить размер текста:

Михаил Исаев попросил саратовцев пересесть на общественный транспорт.

Как написал глава города на своей странице в соцсети Instagram, самые масштабные перекрытия ожидаются 11, 13, 14 и 15 сентября.

- Эта неделя очень насыщена на события. В областном центре проходит XV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, в выходные дни состоятся мероприятия, посвященные празднованию 429-й годовщины со дня основания города, — пояснил Исаев.

Ситуация усугубляется вскрышными работами на подземных коммуникациях.

- Безусловно, мы понимаем, что это создает неудобства для горожан, но просим с пониманием отнестись к данной ситуации, — отметил глава Саратова.

Напомним, в городе из-за перекрытых улиц возникли серьезные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленинском районе еще один адрес остался без воды
ППК РЭО стала официальным партнером саратовского фестиваля ЭКОкультуры
Саратовская спортсменка не прошла в финал чемпионата мира на Родине
Панков: Володин попросил министра рассмотреть зарплату преподавателей вузов без учета доходов управленцев
Пьяная компания на ВАЗе влетела в автобус возле Монахова пруда
В Саратове продолжается эксперимент по раздельному сбору мусора
В Саратове суд оценил гибель двух человек в ДТП в 600 тыс. рублей
Женщина за рулем «Гранты» сбила ребенка в Вольске
Саратовское УФПС направляет клиентов сгоревшего почтового отделения за 3,5 км
СУ СК: Двое полицейских обокрали мертвеца в Саратове
В Саратовской области высадят деревья на 18,9 млн рублей
Пенсионный фонд в Саратове бьет тревогу: мошенники активизировались
Первый магазин необычных вещей открылся в Саратове
Гендиректор РЖД прилетел в Саратов на совещание
На Измайлова в Саратове девочка попала под колеса Renault