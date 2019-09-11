Исаев: Самые масштабные перекрытия улиц Саратова еще впереди

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-11T10:42:57+03:00

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Михаил Исаев попросил саратовцев пересесть на общественный транспорт.

Как написал глава города на своей странице в соцсети Instagram, самые масштабные перекрытия ожидаются 11, 13, 14 и 15 сентября.

- Эта неделя очень насыщена на события. В областном центре проходит XV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, в выходные дни состоятся мероприятия, посвященные празднованию 429-й годовщины со дня основания города, — пояснил Исаев.

Ситуация усугубляется вскрышными работами на подземных коммуникациях.

- Безусловно, мы понимаем, что это создает неудобства для горожан, но просим с пониманием отнестись к данной ситуации, — отметил глава Саратова.

Напомним, в городе из-за перекрытых улиц возникли серьезные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU