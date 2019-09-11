Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2020 год

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-11T09:55:27+03:00

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября).

- По просьбам родителей выпускников между экзаменационными днями во время основного периода между экзаменами будет перерыв не менее двух дней. Для того, чтобы учителя могли уйти в отпуск с начала июля, резервные дни основного периода завершаться до начала июля, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 сентября).

ИСТОЧНИК KP.RU