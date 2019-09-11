Саратовстат: В области живет слишком мало мужчин

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-11T09:49:26+03:00

Наш регион — один из отстающих по удельному весу сильного пола

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В Саратовской области — нехватка мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, наша область входит в число пяти регионов ПФО с самой низкой долей мужчин в структуре численности.

Удельный вес мужского населения в Саратовской области составляет 45,9%. На начало года в регионе проживали 1,2 млн мужчин и 1,3 млн женщин. То есть на каждую тысячу представителей сильного пола проходится 1 181 представительница прекрасного.

При этом на последнем месте находится Нижегородская область. Там доля мужчин еще меньше — 45,4%. А лучше всего в ПФО дело с мужчина обстоит в Мордовии — 47,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU