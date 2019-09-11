Депутаты Саратовской облдумы распределили 2,1 млрд рублей дополнительных доходов

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-11T09:33:27+03:00

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На внеочередном заседании Саратовской областной думы 11 сентября депутаты рассмотрели изменения в областной бюджет на 2019 год.

Доходы областного бюджета увеличены на общую сумму 2153,7 млн.рублей и на эту же суммы увеличены расходы.

Увеличение произошло за счет налоговых и неналоговых доходов областного бюджета - 338,4 млн.рублей, поступлений средств из бюджета города Москвы - 547,1 млн. рублей, целевых федеральных средств - в общей сумме 1511,4 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 437,0 млн. рублей.

Расходы пошли, в том числе, на поддержку местных бюджетов (кроме областного дорожного фонда) в размере 505 млн рублей, обеспечение образовательной деятельности школ – 158,2 млн. рублей, проведение ремонтных работ и благоустройство парков перед 75-летием дня Победы – 30,0 млн. рублей, создание универсальных спортивно-оздоровительных площадок у школ – 30,0 млн. рублей, обновление наземного электрического транспорта – 50,0 млн. рублей, увеличение размера областного дорожного фонда на 334,1 млн.рублей;

Расходы увеличены на обеспечение деятельности органов власти 169,1 млн. рублей, строительство Дворца водных видов спорта – 100,0 млн. рублей;

Кроме этого впервые из областного бюджета выделено софинансирование на завершение строительства объектов незавершенного строительства – многоквартирных домов и поддержку некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Саратовской области» - 103,0 млн. рублей;

Поправки приняли в первом и во втором чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU