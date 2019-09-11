У жителя Краснокутского района разобрали печь и обокрали дом

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-11T09:24:55+03:00

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Полиция Краснокутского района раскрыла кражу из дома 61-летнего жителя села Дьяковка.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с начала августа по сентябрь кто-то сорвал навесной замок с входной двери, проник в дом, унес кровать, плиту, электропроводку и разобрал печь.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 19-летний рецидивист, который во всем признался, похищенное у него не изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU