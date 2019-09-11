2019-09-11T09:17:44+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина украл инструменты и сдал их на металл

Гражданин во всем признался
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла кражу со стройки вблизи улицы Тархова.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением обратился 36-летний мужчина и сообщил, что с 6 по 9 сентября кто-то унес сварочный кабель, вставки и магнитные клеммы на сумму свыше 9 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 45-летний гражданин, который сдал часть похищенного в пункт приема металла.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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