В Саратове мужчина украл инструменты и сдал их на металл
Гражданин во всем признался
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Полиция Кировского района раскрыла кражу со стройки вблизи улицы Тархова.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением обратился 36-летний мужчина и сообщил, что с 6 по 9 сентября кто-то унес сварочный кабель, вставки и магнитные клеммы на сумму свыше 9 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 45-летний гражданин, который сдал часть похищенного в пункт приема металла.
На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU