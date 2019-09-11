2019-09-11T08:58:22+03:00
Происшествия

Рецидивист вытащил из салона красоты в Ершове телевизор и видеокамеру

При задержании удалось изъять одну из похищенных вещей
Ольга Симонова
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В Ершове Саратовской области полиция вчера, 10 сентября, полиция задержала подозреваемого в краже.

- Заявление от 36-летней женщины поступило в то же утро. Она рассказала, что неизвестный в прошедшую ночь залез через окно в салон красоты и украл оттуда телевизор Samsung за 8 тыс. рублей, видеокамеру за 2 тыс. и флеш-карту за 1,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители поймали 37-летнего рецидивиста, уже промышлявшего кражами и грабежом.

У злоумышленника изъяли похищенный телевизор и возбудили в отношении него очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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