В Ершове 15 раз судимый мужчина украл из магазина чешское пиво и сигареты

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-11T09:04:15+03:00

Также он взял с собой 1,1 тыс. рублей

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Полиция Ершовского района раскрыла кражу из магазина, не оборудованного сигнализацией, на улице Космонавтов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 10 сентября неизвестный разбил окно и унес чешское пиво, сигареты и деньги. Общая сумма ущерба превысила 10 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 36-летний рецидивист, которого задержали, частично изъяли похищенное и завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU