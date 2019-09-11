2019-09-11T09:04:15+03:00
Происшествия

В Ершове 15 раз судимый мужчина украл из магазина чешское пиво и сигареты

Также он взял с собой 1,1 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Ершовского района раскрыла кражу из магазина, не оборудованного сигнализацией, на улице Космонавтов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 10 сентября неизвестный разбил окно и унес чешское пиво, сигареты и деньги. Общая сумма ущерба превысила 10 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 36-летний рецидивист, которого задержали, частично изъяли похищенное и завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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