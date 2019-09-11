В Саратовскую область разрешили ввозить семена из Молдавии

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-11T08:51:38+03:00

Решение о ввозе каждой партии будет приниматься после экспертизы

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Управление Россельхознадзора разрешило ООО «ПРОМ» из Пскова ввозить в Россию посадочный материал из молдавского питомника SRL «Acpadon».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, по поводу ввоза каждой партии принимается отдельное решение по результатам лабораторной экспертизы.

Теперь цветы от перевозчика могут появиться и в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU