В Саратовскую область разрешили ввозить семена из Молдавии
Решение о ввозе каждой партии будет приниматься после экспертизы
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Управление Россельхознадзора разрешило ООО «ПРОМ» из Пскова ввозить в Россию посадочный материал из молдавского питомника SRL «Acpadon».
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, по поводу ввоза каждой партии принимается отдельное решение по результатам лабораторной экспертизы.
Теперь цветы от перевозчика могут появиться и в Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU