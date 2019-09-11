2019-09-11T08:51:38+03:00
Общество

В Саратовскую область разрешили ввозить семена из Молдавии

Решение о ввозе каждой партии будет приниматься после экспертизы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Россельхознадзора разрешило ООО «ПРОМ» из Пскова ввозить в Россию посадочный материал из молдавского питомника SRL «Acpadon».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, по поводу ввоза каждой партии принимается отдельное решение по результатам лабораторной экспертизы.

Теперь цветы от перевозчика могут появиться и в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исаев: Самые масштабные перекрытия улиц Саратова еще впереди
В АО «Облкоммунэнерго» заявили о готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду
В Саратове горела почта на Танкистов
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2020 год
Саратовстат: В области живет слишком мало мужчин
Депутаты Саратовской облдумы распределили 2,1 млрд рублей дополнительных доходов
У жителя Краснокутского района разобрали печь и обокрали дом
В саратовском саду «Липки» пройдет фестиваль «Веселые нотки»
В Саратове мужчина украл инструменты и сдал их на металл
У газетного киоска на 1-й Дачной в Саратове лежит труп мужчины
Рецидивист вытащил из салона красоты в Ершове телевизор и видеокамеру
В Ершове 15 раз судимый мужчина украл из магазина чешское пиво и сигареты
За 20 минут в Ленинском районе Саратова сбили двух пешеходов
Около Детского парка в Саратове «Гранта» сбила пешехода