2019-09-11T08:47:52+03:00
Происшествия

За 20 минут в Ленинском районе Саратова сбили двух пешеходов

Один из них шел на красный свет, а другая — перебегала дорогу
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 10 сентября, сбили двух пешеходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, так, в 19:50 напротив дома №19в по улице Тархова 61-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

Пешехода сбил 32-летний водитель Mitsubishi. После этого гражданку госпитализировали.

Также в 20:10 у дома №112 по проспекту 50 лет Октября 22-летний парень шел на красный свет и был сбит «Ладой Веста», которую вел 24-летний водитель.

Пешехода-нарушителя отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исаев: Самые масштабные перекрытия улиц Саратова еще впереди
В АО «Облкоммунэнерго» заявили о готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду
В Саратове горела почта на Танкистов
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2020 год
Саратовстат: В области живет слишком мало мужчин
Депутаты Саратовской облдумы распределили 2,1 млрд рублей дополнительных доходов
У жителя Краснокутского района разобрали печь и обокрали дом
В саратовском саду «Липки» пройдет фестиваль «Веселые нотки»
В Саратове мужчина украл инструменты и сдал их на металл
У газетного киоска на 1-й Дачной в Саратове лежит труп мужчины
Рецидивист вытащил из салона красоты в Ершове телевизор и видеокамеру
В Ершове 15 раз судимый мужчина украл из магазина чешское пиво и сигареты
В Саратовскую область разрешили ввозить семена из Молдавии
Около Детского парка в Саратове «Гранта» сбила пешехода