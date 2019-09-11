За 20 минут в Ленинском районе Саратова сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-11T08:47:52+03:00

Один из них шел на красный свет, а другая — перебегала дорогу

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 10 сентября, сбили двух пешеходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, так, в 19:50 напротив дома №19в по улице Тархова 61-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

Пешехода сбил 32-летний водитель Mitsubishi. После этого гражданку госпитализировали.

Также в 20:10 у дома №112 по проспекту 50 лет Октября 22-летний парень шел на красный свет и был сбит «Ладой Веста», которую вел 24-летний водитель.

Пешехода-нарушителя отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU