За 20 минут в Ленинском районе Саратова сбили двух пешеходов
Один из них шел на красный свет, а другая — перебегала дорогу
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В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 10 сентября, сбили двух пешеходов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, так, в 19:50 напротив дома №19в по улице Тархова 61-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте.
Пешехода сбил 32-летний водитель Mitsubishi. После этого гражданку госпитализировали.
Также в 20:10 у дома №112 по проспекту 50 лет Октября 22-летний парень шел на красный свет и был сбит «Ладой Веста», которую вел 24-летний водитель.
Пешехода-нарушителя отвезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU