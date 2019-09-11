На праздник трезвости Саратов встал в километровых пробках

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-11T08:38:55+03:00

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В Саратове движение в час пик утром 11 сентября парализовано серьезными пробками.

При этом «стоит» именно центр города — Ленинский, Заводской, Кировский, Октябрьский, Волжский районы в основном свободны.

Пробки достигли семи баллов из-за того, что большинство улиц в центре Саратова перекрыты. Часть из них перекопана для работ коммунальщиков, другие магистрали закрыты в связи с чемпионатом мира по пожарно-спасательному спорту. Из-за этого также изменены схемы движения общественного транспорта.

Напомним, сегодня в Саратове также отмечается праздник трезвости.

ИСТОЧНИК KP.RU