2019-09-11T08:28:48+03:00
Общество

В Саратовской области обнаружили некачественный пробиотик

Реализация серии препарата приостановлена
Дарья Вострикова
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило, вероятно, опасное лекарство для животных.

- Подозрение вызвал «Левамизол 75» (серия 501310818, срок годности до 08.2021), производства «Споровит (сухой)» (серия 93, срок годности до 05.2021) производства ООО «Экохимтех»,Уфа. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «живые микробные клетки (количество живых бактериальных клеток Bacillus subtilis, KOE/г, не менее)», — отметили «КП-Саратов» в ведомстве.

Саратовцев просят сообщать при обнаружении этого лекарства по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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