2019-09-11T08:27:31+03:00
Общество

Десятки улиц Саратова остались без воды

Воду буду подвозить
Екатерина Семенова
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Два района Саратова сегодня, 11 сентября, остались без питьевой воды.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», до завтрашнего утра на коммуникациях будет идти замена оборудования. В числе прочего установят новую запорную арматуру.

До 04:20 четверга, 12 сентября, запланированы работы в Кировском и Ленинском районах. Воды не будет, в частности, на проспекте 50 лет Октября, улицах Артиллерийская, Высокая, Геофизическая, Навашина, Осипова, Техническая, Панфилова, Шехурдина, Чайковского, Танкистов, в микрорайоне «3-я Дачная» и в Поливановке.

Воду будут подвозить по восьми адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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