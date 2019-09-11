2019-09-11T08:25:37+03:00
Общество

Замминистра спорта РФ прибыл в Саратов на чемпионат мира

Он посетит церемонию открытия на «Локомотиве»
Екатерина Семенова
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Сергей КосиловСергей Косилов
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В Саратов на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту прилетел заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минспорта региона, Сергея Косилова в аэропорту «Гагарин» встречал министр спорта и молодежной политики области Александр Абросимов.

Сергей Косилов примет участие в торжественной церемонии открытия XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту на стадионе «Локомотив».

Также он осмотрит выставку «Пожарная безопасность — 2019» на Театральной площади и посетит там же состязания по подъему по штурмовой лестнице среди девушек и юниорок, юношей и юниоров, которые пройдут в рамках чемпионата.

Запланировано посещение Сергеем Косиловым и других спортивных объектов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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