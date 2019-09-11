Замминистра спорта РФ прибыл в Саратов на чемпионат мира
В Саратов на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту прилетел заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.
Как сообщили «КП-Саратов» в Минспорта региона, Сергея Косилова в аэропорту «Гагарин» встречал министр спорта и молодежной политики области Александр Абросимов.
Сергей Косилов примет участие в торжественной церемонии открытия XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту на стадионе «Локомотив».
Также он осмотрит выставку «Пожарная безопасность — 2019» на Театральной площади и посетит там же состязания по подъему по штурмовой лестнице среди девушек и юниорок, юношей и юниоров, которые пройдут в рамках чемпионата.
Запланировано посещение Сергеем Косиловым и других спортивных объектов региона.
ИСТОЧНИК KP.RU