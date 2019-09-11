2019-09-11T08:24:46+03:00
Общество

В Саратове 11 сентября изменены маршруты движения общественного транспорта

В мэрии опубликовали схему
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В мэрии Саратова опубликовали схему движения общественного транспорта на время закрытия части улиц в центре города 11 сентября. Напомним, перекрытия связаны с открытием чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

При полном закрытии движения по улице Московская от Вольской до Некрасова автобусы маршрутов №№3, 11 и 33 будут осуществлять объезд по схеме: Московская — Чапаева (обратно по Вольской) — Кутякова – Челюскинцев – Некрасова (обратно по Комсомольской) — Московская и далее по схеме движения в обоих направлениях. Маршрут №97 будет объезжать закрытый участок по Радищева — Кутякова — Вольская — Советская — Чапаева и далее по схеме движения.

При закрытии движения по участку улицы Радищева будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №№2Д, 8А, 52, 54 и 93:

- №2Д (в направлении поселка Юбилейный): Чапаева — Кутякова — Радищева и далее по схеме движения;

- №8А (в направлении сада «Липки»): Кутякова — Вольская — Советская — Чапаева и далее по схеме движения;

- №52 (в направлении сада «Липки»): Радищева — Челюскинцев — Некрасова — Григорьева (разворот) и далее по схеме движения;

- №№54 и 93 будут осуществлять объезд по следующей схеме: Советская — Провиантская — Чернышевского и далее по схеме движения в оба направления.

Кроме того, при закрытии движения по улице Горького на участке от улицы Театральная площадь до Челюскинцев автобусные маршруты №№9 и 110 будут сокращены до улицы Большая Казачья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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