2019-09-10T23:33:02+03:00
Общество

Саратовский психиатр заявила о виновности жертв насилия

Она говорила о жертвах девушках – жертвах изнасилования
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Эвелина ПлятоЭвелина Плято
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Заведующая кризисным отделением Саратовской областной психиатрической больницы Святой Софии Эвелина Плято на пресс-конференции в Саратове 10 сентября заявила, что «неправильный образ жизни», который ведут девушки, провоцирует мужчин их насиловать.

Плято привела в пример раскрученный на российском ТВ случай с Дианой Шурыгиной, которую в несовершеннолетнем возрасте изнасиловали на вечеринке, где она напилась.

- Я ей как женщина совершенно не сочувствую, потому что недопустимо девушке принимать алкоголь. В результате приема алкоголя она точно спровоцировала (насилие – прим. ред.).

По мнению психолога, опыт разрекламированный на ТВ, могут перенять другие несовершеннолетние «старлетки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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