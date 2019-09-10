Саратовский психиатр заявила о виновности жертв насилия

10 Сент. 23:32 2019-09-10T23:33:02+03:00

Она говорила о жертвах девушках – жертвах изнасилования

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Заведующая кризисным отделением Саратовской областной психиатрической больницы Святой Софии Эвелина Плято на пресс-конференции в Саратове 10 сентября заявила, что «неправильный образ жизни», который ведут девушки, провоцирует мужчин их насиловать.

Плято привела в пример раскрученный на российском ТВ случай с Дианой Шурыгиной, которую в несовершеннолетнем возрасте изнасиловали на вечеринке, где она напилась.

- Я ей как женщина совершенно не сочувствую, потому что недопустимо девушке принимать алкоголь. В результате приема алкоголя она точно спровоцировала (насилие – прим. ред.).

По мнению психолога, опыт разрекламированный на ТВ, могут перенять другие несовершеннолетние «старлетки».

ИСТОЧНИК KP.RU