2019-09-10T23:14:58+03:00
Общество

Вячеслав Володин рассказал о судьбе школ в "Авиаторе" и Приволжском

В этом году выделена только часть средств на строительство
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Вячеслав ВолодинВячеслав Володин
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В инстаграм своих сторонников volodin.saratov спикер ГД РФ Вячеслав Володин опубликовал видео, в котором сообщил о решении вопроса по достройке двух школ в Саратове и Энгельсе.

- У нас хорошая новость, вы задавали вопрос, что будет со школами в поселке Авиатор в Саратове и Приволжский в Энгельсе, учитывая, что только часть средств были найдены на строительство. Сегодня могу вам сказать, что достигнута договоренность о выделении средств, которых будет достаточно, чтобы школы достроить. 827 млн 800 тыс. рублей выделено на будущий год и, конечно, нас это ко многому обязывает.

Володин предложил общественным советам в микрорайонах поставить цель для себя, чтобы к 1 сентября следующего года новые школы должны принять учеников.

-Нам необходимо думать уже сегодня кто будет директором школы, какой педагогический коллектив придет, - заметил в своем видеообращении Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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