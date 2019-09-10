В центре Саратова столкнулись легковушка и автобус

СЕГОДНЯ 18:36 2019-09-10T18:36:57+03:00

ДТП с автобусом парализовало движение по Московской Фото: Дарья Вострикова

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Сегодня, 10 сентября, в центре Саратова около пересечения улиц Рахова и Московская произошла авария.

Как сообщил корреспондент "КП-Саратов", дорогу не смогли поделить автобус №284 Энгельс-Саратов и "Лада".

Из-за столковения на улице Московской образовался затор на несколько кварталов в сторону Энгельса.

Пострадавших в ДТП, про предварительным данным, нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU