2019-09-10T18:36:57+03:00
Происшествия

В центре Саратова столкнулись легковушка и автобус

Авария образовала затор на Московской
Дарья Вострикова
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ДТП с автобусом парализовало движение по МосковскойДТП с автобусом парализовало движение по МосковскойФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 сентября, в центре Саратова около пересечения улиц Рахова и Московская произошла авария.

Как сообщил корреспондент "КП-Саратов", дорогу не смогли поделить автобус №284 Энгельс-Саратов и "Лада".

Из-за столковения на улице Московской образовался затор на несколько кварталов в сторону Энгельса.

Пострадавших в ДТП, про предварительным данным, нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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