Расклейщиков объявлений на остановках в Саратове накажут за рекламу
Сегодня, 10 сентября, состоялся очередной рейд по остановочным павильонам сотрудников МУП «Городской центр размещения рекламы» совместно с правоохранительными органами и представителями управления муниципального контроля администрации Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, проверяющие осмотрели остановки на площади Ленина, которые были оклеены рекламой.
По словам сотрудника МУП «Городской центр размещения рекламы», в Саратове более 500 павильонов, которые регулярно убирают, однако ресурсов для чистки не хватает.
Составлены протоколы об административном нарушении, виновных оштрафуют на сумму от 2 до 4 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU