2019-09-10T17:03:55+03:00
Общество

Расклейщиков объявлений на остановках в Саратове накажут за рекламу

Свыше 500 павильонов убирают, но сил не хватает
Дарья Вострикова
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Сегодня, 10 сентября, состоялся очередной рейд по остановочным павильонам сотрудников МУП «Городской центр размещения рекламы» совместно с правоохранительными органами и представителями управления муниципального контроля администрации Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, проверяющие осмотрели остановки на площади Ленина, которые были оклеены рекламой.

По словам сотрудника МУП «Городской центр размещения рекламы», в Саратове более 500 павильонов, которые регулярно убирают, однако ресурсов для чистки не хватает.

Составлены протоколы об административном нарушении, виновных оштрафуют на сумму от 2 до 4 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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