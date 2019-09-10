16 сентября начнет работу отборочная комиссия «Киновертикали-2019»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-10T16:45:26+03:00

Изменить размер текста: A A

16 сентября начнет свою работу отборочная комиссия VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского «Киновертикаль». В состав комиссии вошли председатель Правления регионального отделения Союза кинематографистов РФ Любовь Бурина, директор областного киновидеоцентра, Почетный кинематографист России Ирина Бережная, кинооператор Юрий Попов, режиссеры документального кино Марина Селиванова и Таисия Никитина, руководитель Саратовского театра русской комедии Татьяна Рыцарева, художественный руководитель театра «БалаганчикЪ» Елена Смирнова, руководитель мультстудии «Пластилин» Наталья Савочкина и другие.

Профессиональным кинематографистам предстоит посмотреть 344 фильма, поступивших от 1 557 авторов из 35 регионов России, Казахстана, Беларуси, Эстонии, Донецкой и Луганской народных республик. Саратовская область в этом году представлена 100 работами от юных киноавторов из Саратова и малых городов и сел 18 муниципальных районов.

Всего члены отборочной комиссии отсмотрят около 30 часов видеоматериала.

Заседания комиссии будут проходить 16-18 сентября в камерном зале имени А. И. Катца Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке (Саратов, Соборная площадь, 9).

По итогам работы профессиональные кинематографисты составят шорт-лист фильмов, которые пройдут в конкурсную программу. Напомним, оценивать эти работы будет детское и юношеское жюри — ребята, ставшие победителями и призерами «Киновертикали-2018».

Познакомиться с фильмами 2019 года можно будет с 1 октября в официальной группе фестиваля в сети «ВКонтакте» и на YouTube-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU