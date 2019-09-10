В Саратове 550 многоквартирных домов — памятников культурного наследия остаются без ремонта

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-10T16:36:40+03:00

Областные депутаты снова пишут очередное обращение по этому поводу в Госдуму

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Сегодня, 10 сентября, в Саратовской областной думе состоялось рабочее совещание по теме капитального ремонта.

Темой обсуждения стали дома, которые являются объектами культурного наследия.

Депутат Леонид Писной отметил, что обращение в Госдуму пока не дало своих плодов — создана профильная рабочая группа, озвучены обещания, что «к декабрю что-то будет», однако ответа не пришло даже после зимы.

Глава областного Фонда капремонта региона Вера Прохорова отметила, что в программу ремонта сейчас включены 550 многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. Однако механизма для проведения работ нет.

Леонид Писной отметил, что этот факт не соотносится с понятиями жилищного кодекса и федерального закона об объектах культурного наследия.

Депутат добавил — собственники не могут содержать эти здания.

Участники заседания решили готовить очередное депутатское обращение в Госдуму и продолжить работы в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU