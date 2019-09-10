Под Саратовом в поселке Горный прошел фестиваль красоты
Гости соревновались в конкурсах причесок, костюмов и корон
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В поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области прошел третий фестиваль красоты.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований Саратовской области, гости и участники соревновались в конкурсах причесок, костюмов, выпечки, букетов, лоскутного шитья и конкурсе корон. В рамках мероприятия состоялась выставки декоративно-прикладного творчества, винограда, сыра, изделий из вареного сахара.
Детей развлекали акробаты на ходулях, живые статуи, фокусник, надувные батуты, карусели.
ИСТОЧНИК KP.RU