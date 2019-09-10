Авиабилеты в Саратове могут подешеветь

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-10T15:32:29+03:00

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В Саратовской области могут подешеветь авиабилеты.

Как сообщил «КП-Саратов» зампред областного правительства Василий Разделкин, вопрос цен на авиаперевозки обсуждается очень активно.

- Когда речь идет о стоимости и о ее слагаемых, главным принципом в таком технически сложном виде услуг является высокое качество и соблюдение всех требований безопасности, хотя немаловажным для потребителя стал и комфорт, — заявил Разделкин.

Существенное влияние на цену билета оказывает количество оставшихся мест на рейсе, «глубина бронирования», класс обслуживания, место приобретения и ряд других факторов.

- В настоящее время стоимость авиабилетов на рейсы в Москву с глубиной продажи от 2 недель начинаются от 2 200 рублей. (Авиакомпания «Победа»), с глубиной продажи 5-7 дней от 3 100 рублей, — отметил зампред правительства.

Он сообщил, что сейчас рассматривается возможность субсидирования перевозок за счет средств областного и федерального бюджетов.

- Соответствующее финансирование предусмотрено проектом Закона об областном бюджете. Это, безусловно, положительно скажется на доступности авиабилетов в регионе, — сказал Василий Разделкин.

ИСТОЧНИК KP.RU