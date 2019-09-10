2019-09-10T15:32:29+03:00
Общество

Авиабилеты в Саратове могут подешеветь

Перевозки планируется субсидировать из областного бюджета
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области могут подешеветь авиабилеты.

Как сообщил «КП-Саратов» зампред областного правительства Василий Разделкин, вопрос цен на авиаперевозки обсуждается очень активно.

- Когда речь идет о стоимости и о ее слагаемых, главным принципом в таком технически сложном виде услуг является высокое качество и соблюдение всех требований безопасности, хотя немаловажным для потребителя стал и комфорт, — заявил Разделкин.

Существенное влияние на цену билета оказывает количество оставшихся мест на рейсе, «глубина бронирования», класс обслуживания, место приобретения и ряд других факторов.

- В настоящее время стоимость авиабилетов на рейсы в Москву с глубиной продажи от 2 недель начинаются от 2 200 рублей. (Авиакомпания «Победа»), с глубиной продажи 5-7 дней от 3 100 рублей, — отметил зампред правительства.

Он сообщил, что сейчас рассматривается возможность субсидирования перевозок за счет средств областного и федерального бюджетов.

- Соответствующее финансирование предусмотрено проектом Закона об областном бюджете. Это, безусловно, положительно скажется на доступности авиабилетов в регионе, — сказал Василий Разделкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший полицейский из Саратова получил срок за избиение двух задержанных
В Энгельсском районе построили новый парк отдыха
Имуществом Энгельса будет управлять Ирина Родимцева
Жительница Энгельса стала призером конкурса «Воспитатель года России — 2019»
В колледже Энгельса открылась фотовыставка «Немецкий тракт»
ГФИ по Саратовской области высоко оценил ход реконструкции коммуникаций ООО «КВС»
Группа «Открытие» возобновляет автокредитование
Клещи покусали 833 саратовца
В Саратове мужчина загубил 73 дерева ради банных веников
В двух магазинах Маркса продавали алкоголь с нарушениями
В Калининске у местного жителя изъяли марихуану
В Саратовской области 8 192 семьи получили выплату за первенца
Жителям Ленинского и Кировского будут подвозить воду с утра до семи вечера
В Саратове до конца сентября закрыли движение по Провиантской улице
В Саратове отпразднуют День трезвости и запретят продажу алкоголя
III Всероссийский фестиваль любительских театров кукол открыл спектакль «Теремка»
Николай Панков: Володин поставил новые задачи в работе Госдумы