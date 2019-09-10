Бывший полицейский из Саратова получил срок за избиение двух задержанных

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-10T15:30:49+03:00

Действия явно выходили за пределы его полномочий

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Суд признал бывшего сотрудника патрульно-постовой службы Саратова виновным в превышении своих полномочий.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 25 апреля 2016 года мужчина избил двух задержанных, которые находились в пункте полиции Ленинского района.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области.

Суд дал бывшему правоохранителю три года условного срока, приговор в законную силу пока что не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU