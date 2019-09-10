2019-09-10T15:30:49+03:00
Происшествия

Бывший полицейский из Саратова получил срок за избиение двух задержанных

Действия явно выходили за пределы его полномочий
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал бывшего сотрудника патрульно-постовой службы Саратова виновным в превышении своих полномочий.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 25 апреля 2016 года мужчина избил двух задержанных, которые находились в пункте полиции Ленинского района.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области.

Суд дал бывшему правоохранителю три года условного срока, приговор в законную силу пока что не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
Авиабилеты в Саратове могут подешеветь
В Энгельсском районе построили новый парк отдыха
Имуществом Энгельса будет управлять Ирина Родимцева
Жительница Энгельса стала призером конкурса «Воспитатель года России — 2019»
В колледже Энгельса открылась фотовыставка «Немецкий тракт»
ГФИ по Саратовской области высоко оценил ход реконструкции коммуникаций ООО «КВС»
Группа «Открытие» возобновляет автокредитование
Клещи покусали 833 саратовца
В Саратове мужчина загубил 73 дерева ради банных веников
В двух магазинах Маркса продавали алкоголь с нарушениями
В Калининске у местного жителя изъяли марихуану
В Саратовской области 8 192 семьи получили выплату за первенца
Жителям Ленинского и Кировского будут подвозить воду с утра до семи вечера
В Саратове до конца сентября закрыли движение по Провиантской улице
В Саратове отпразднуют День трезвости и запретят продажу алкоголя
III Всероссийский фестиваль любительских театров кукол открыл спектакль «Теремка»
Николай Панков: Володин поставил новые задачи в работе Госдумы