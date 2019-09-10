2019-09-10T15:22:27+03:00
Общество

В Энгельсском районе построили новый парк отдыха

На работы потратили свыше 1 млн рублей
Дарья Вострикова
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В Энгельсском районе открыли новый парк отдыха «Красноармейский», который совмещает в себе зоны для прогулок, отдыха, занятий спортом, детскую площадку.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований Саратовской области, общая стоимость работ составила свыше 1,5 млн рублей, 748 тыс. рублей составили деньги области, 467 тыс. рублей — местный бюджет.

Жителей и гостей поздравил министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин. Он отметил, что Терновское муниципальное образование уже третий год успешно принимает участие в областной программе поддержки местных инициатив. Ранее благодаря программе обновился сквер Гагарина и парк села Терновка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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