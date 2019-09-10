2019-09-10T15:08:15+03:00
Общество

В колледже Энгельса открылась фотовыставка «Немецкий тракт»

Снимки рассказывают об исторических памятниках
Дарья Вострикова
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В социокультурном центре Энгельсского промышленно-экономического колледжа открылась очередная фотовыставка Антона и Виталия Кошкиных «Немецкий тракт».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, снимки знакомят гостей с архитектурным наследием поволжских немцев на территории Саратовской, Самарской и Волгоградской областей.

Отметим, что освоение Среднего и Нижнего Поволжья с участием переселенцев из Европы, в основном немцев по национальности, сопровождалось бурным строительством.

Авторы выставки за несколько лет экспедиций по территории бывшей Республики Немцев Поволжья зафиксировали более 500 объектов архитектурного наследия, представляющих историю совместного проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий.

По замыслу фотографов, мероприятие расскажет о памятниках и привлечет внимание к проблеме сохранения одной из ярчайших страниц истории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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