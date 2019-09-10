В двух магазинах Маркса продавали алкоголь с нарушениями
Виновникам назначены административные наказания
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Марксовская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции при реализации на территории Маркса пива и пивных напитков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что предприниматели не фиксировали сведения о продаже в единой системе учета.
Министерство экономического развития области назначило нарушителям административные наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU