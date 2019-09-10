2019-09-10T13:41:10+03:00
Общество

Жителям Ленинского и Кировского будут подвозить воду с утра до семи вечера

Опубликован список адресов
Ольга Симонова
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Администрация Саратова опубликовала список адресов в Ленинском и Кировском районах, куда будут подвозить воду во время отключения завтра, 11 сентября.

- улица Шехурдина, 2а (09:00 – 09:40; 14:00 – 14:40);

- проспект 50 Лет Октября, 65 (10:00 – 10:40; 15:00 – 15:40);

- проспект 50 Лет Октября, 130 (11:00 – 11:40; 16:00 – 16:40);

- улица Зои Космодемьянской, 21а (12:00 – 12:40; 17:00 – 19:00);

- 2-й Магнитный проезд, 44а (09:00 – 09:40; 14:00 – 14:40);

- улица Зенитная, 14а (10:00 – 10:40; 15:00 – 15:40);

- пересечение улиц Техническая и Артиллерийская (11:00 – 11:40; 16:00 – 16:40);

- проспект 50 Лет Октября, 72 (12:00 – 12:40; 17:00 – 19:00).

Напомним, воду отключат с 06:00 11 сентября, а включат в 04:20 12 сентября.

В ООО «КВС» напоминают о необходимости запастись питьевым ресурсом, а в течение двух суток после включения пить воду из-под крана только после кипячения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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