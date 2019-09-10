В Саратове отпразднуют День трезвости и запретят продажу алкоголя
Желающих отпраздновать День трезвости приглашают 11 сентября на площадь перед ФОК «Звездный».
Здесь с 15:30 до 17:30 в рамках президентского проекта «Трезвый креатив» при поддержке администрации Саратова, министерства молодежной политики и спорта региона, СРОО трезвости и здоровья планируют организовать праздник, в котором примут участие многие молодежные и детские организации Саратова, всего более 1,5 тыс. человек.
Более 20 игровых площадок с различными конкурсами и испытаниями, танцами, музыкальными и спортивными номерами ждут пришедших к ФОКу.
- Представители разных национальностей, проживающих в России, покажут свои традиции трезвого праздника, — отмечают организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU