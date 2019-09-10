2019-09-10T13:46:58+03:00
Общество

В Саратове отпразднуют День трезвости и запретят продажу алкоголя

11 сентября в Саратове будет запрещена торговля алкоголем
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Желающих отпраздновать День трезвости приглашают 11 сентября на площадь перед ФОК «Звездный».

Здесь с 15:30 до 17:30 в рамках президентского проекта «Трезвый креатив» при поддержке администрации Саратова, министерства молодежной политики и спорта региона, СРОО трезвости и здоровья планируют организовать праздник, в котором примут участие многие молодежные и детские организации Саратова, всего более 1,5 тыс. человек.

Более 20 игровых площадок с различными конкурсами и испытаниями, танцами, музыкальными и спортивными номерами ждут пришедших к ФОКу.

- Представители разных национальностей, проживающих в России, покажут свои традиции трезвого праздника, — отмечают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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