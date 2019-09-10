III Всероссийский фестиваль любительских театров кукол открыл спектакль «Теремка»

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-10T15:12:46+03:00

Гостей мероприятия четыре дня ожидают спектакли от гостей из других городов

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В Саратове 9 сентября стартовал III Всероссийский фестиваль любительских театров кукол.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, фестиваль открыла шутливая мини-пьеса театра «Теремок». Актеры выступали с тростево-гапитными, марионеточными, перчаточными, планшетными, ростовыми куклами и тантамаресками.

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Торжественную церемонию открытия посетила министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина. Она поблагодарила организаторов: Минкульт РФ, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Саратовский областной центр народного творчества имени Л. А. Руслановой.

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Всего в фестивале примут участие 13 трупп, в том числе пять из Саратовской области: театр кукол «Арлекин», народный коллектив театр кукол и масок, народный театр кукол «Балаганчик» (Шиханы), народный театр кукольных миниатюр «ЛиК» (Энгельс), народный театр кукол «Светлячок» (Татищево). Кроме того, съехались представители многих городов России: от Карелии до Новосибирска, от Ростова до Омска.

Фестиваль продлится до 12 сентября. Кроме спектаклей, будут организованы творческие лаборатории и мастер-классы, состоится круглый стол с членами жюри по проблемам развития любительского искусства театра кукол. В этом году в жюри вошли:

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Марина Куц — председатель жюри, доцент, заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, член Совета Союза театральных деятелей Российской Федерации по массовым формам театрального искусства (Москва).

Владимир Беркун — актер и режиссер Государственного академического центрального театра кукол Сергея Владимировича Образцова, заслуженный артист РФ (Москва).

Татьяна Уфимцева — режиссер, драматург, киносценарист, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, лауреат театральной премии «Золотой софит» (Москва).

Татьяна Кондратьева — актриса Саратовского театра кукол «Теремок», доцент, художественный руководитель курса театрального института ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова», народная артистка РФ (Саратов).

ИСТОЧНИК KP.RU