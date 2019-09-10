Саратовский паралимпиец выиграл серебро на Чемпионате мира
Пловец Денис Тарасов завоевал медаль на ЧМ в Лондоне
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Саратовский паралимпиец Денис Тарасов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по плаванию.
В Лондоне в первый день ЧМ по плаванию воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» Денис Тарасов выиграл серебряную медаль в заплыве на 100 метров вольным стилем (класс S9).
Тренирует спортсмена заслуженный тренер России Светлана Борисовская.
По итогам чемпионата победители получат право выступать на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио (Япония).
ИСТОЧНИК KP.RU