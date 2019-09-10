Саратовский паралимпиец выиграл серебро на Чемпионате мира

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-10T12:52:19+03:00

Пловец Денис Тарасов завоевал медаль на ЧМ в Лондоне

Изменить размер текста: A A

Саратовский паралимпиец Денис Тарасов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по плаванию.

В Лондоне в первый день ЧМ по плаванию воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» Денис Тарасов выиграл серебряную медаль в заплыве на 100 метров вольным стилем (класс S9).

Тренирует спортсмена заслуженный тренер России Светлана Борисовская.

По итогам чемпионата победители получат право выступать на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио (Япония).

ИСТОЧНИК KP.RU