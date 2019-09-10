2019-09-10T12:30:03+03:00
Общество

Суд в Саратове обязал «Медицинский Di Центр» изменить название

Налоговая инспекция выявила, что в наименованиях фирмы присутствуют буквы иностранного алфавита
Ольга Симонова
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Арбитражный суд Саратовской области потребовал от ООО «Медицинский Di Центр» из Энгельса изменить свое название. С соответствующим заявлением в инстанцию обратилась МРИ Федеральной налоговой службы России №19.

- Проверка налоговой инспекции выявила, что фирма имеет в своем полном и сокращенном названиях «Di» буквы иностраного алфавита, что является нарушением налогового и регистрационного законодательства, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда области.

ООО 18 марта 2019 года направили предписание, чтобы оно изменило название до 19 апреля, чтобы его внесли в ЕГРЮЛ.

По данным «Почты России», фирма получила письмо 8 апреля, но менять свое наименование не стала.

Тогда налоговая инспекция обратилась в суд. Он согласился с МРИ ФНС России №19 и 4 сентября 2019 года обязал «Медицинский Di Центр» в течение месяца поменять свои названия полностью на русский язык и отдать в регистрирующий орган документы об этом.

Несмотря на это, ООО может обжаловать решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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