В Саратове мужчина приревновал подругу и умер от удара ножом в шею
Следователи завели уголовное дело на 37-летнего саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия, 7 сентября 38-летний мужчина пил со своим 37-летним знакомым и 35-летней подругой в доме на улице Финляндский тупик.
Он начал обвинять своих друзей в том, что пока его не было, те встречались. В ответ на обвинение 37-летний мужчина вонзил ревнивцу нож в шею, после чего тот встал и пошел домой.
Уже в жилище потерпевший вызвал врачей, которые прибыли и оказали медицинскую помощь. Мужчину поместили в автомобиль, чтобы доставить в больницу, однако по пути он скончался.
Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшего стало колото-резаное ранение шеи, сопровождающееся острой кровопотерей.
Предполагаемый убийца задержан, он полностью признал свою вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU