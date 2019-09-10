В Саратове мужчина приревновал подругу и умер от удара ножом в шею

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-10T12:51:03+03:00

Потерпевший пошел домой с ранением, вызвал скорую и скончался при перевозке в больницу

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Следователи завели уголовное дело на 37-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия, 7 сентября 38-летний мужчина пил со своим 37-летним знакомым и 35-летней подругой в доме на улице Финляндский тупик.

Он начал обвинять своих друзей в том, что пока его не было, те встречались. В ответ на обвинение 37-летний мужчина вонзил ревнивцу нож в шею, после чего тот встал и пошел домой.

Уже в жилище потерпевший вызвал врачей, которые прибыли и оказали медицинскую помощь. Мужчину поместили в автомобиль, чтобы доставить в больницу, однако по пути он скончался.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшего стало колото-резаное ранение шеи, сопровождающееся острой кровопотерей.

Предполагаемый убийца задержан, он полностью признал свою вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU