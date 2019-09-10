Радаев пообещал выжать всё из подрядчиков реконструкции цирка

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-10T15:16:33+03:00

По словам губернатора, за четыре года можно было много что сделать [видео]

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 10 сентября, осмотрел реконструкцию цирка имени братьев Никитиных.

- Сколько мы ремонтируем цирк? — поинтересовался глава региона и стал загибать пальцы. — Три года. Мы за это время построили аэропорт в чистом поле.

Представитель организации ООО «Равелин», занимающейся реконструкцией, Алексей Кочуров отметил, что работы активно ведутся, в частности, по куполу цирка. Снаружи он будет покрыт оцинкованной чешуей в 47 рядов, заготовки уже сделаны на 30.

На вопрос Радаева, когда планируется закрыть купол, Кочуров ответил, что возникли проблемы с узлом крепления.

- Видите, насколько сложная конструкция. То надо найти крепление, все собрать, а перед этим много подготовительных работ. Купольная конструкция — порядка 2 тыс. кв. м, все должно быть выполнено самыми современными материалами, а время уходит, четыре года цирк стоит, — подчеркнул губернатор.

Также он поинтересовался ареной. Представитель подрядчика отметил, что там все подготовлено. На той неделе уже приезжал инспектор манежа для обсуждений, чтобы все нормы были соблюдены. На арену артисты будут выходить по каучуковому покрытию. Это нужно для лошадей, чтобы у них не сбивался шаг.

Также глава региона Валерий Радаев спросил: «Есть ли надежда, что до конца года реконструкция завершится?», на что ему ответили, что надежда на это остается.

- Вы будете планерки проводить, а воз и ныне там, тогда зачем проводите такие планерки, товарищи директор, заместитель, министр. Вот о чем говорим, четыре года. За это [время — прим. ред] можно было много что сделать, а у нас половинчатые решения, половинчатость процедуры, что это особый объект, и начинаем усложнять эти половинки, а они не работают. Афиши заказывайте, будем из вас выжимать все, чтобы жители пошли в цирк с нового года, а вы афиши уже печатайте, какие постановки будут. Подрядная организация, она ответственна, должна сделать все, — заявил Радаев, обращаясь к подрядчикам реконструкции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/731192" frameborder="0"></iframe> Радаев пригрозил подрядчикам реконструкции цирка «выжать из них всё».

ИСТОЧНИК KP.RU