2019-09-10T14:32:54+03:00
Общество

В Саратове ремонтируют улицу Алексеевскую и Азина

В рамках нацпроекта запланировано обновление порядка 100 участков улиц
Дарья Вострикова
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Вчера вечером, 9 сентября, глава Саратова Михаил Исаев вместе с заместителем по городскому хозяйству Максимом Сиденко, заместителем председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергеем Кузнецовым и главой администрации Кировского района Сергей Пилипенко оценили ход ремонтных работ на Алексеевской улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на участке от проспекта 50 лет Октября до Новой улицы заменено 5 750 кв. м полотна дороги.

Напомним, вчера, 9 сентября, в областном центре открыли для проезда одну из полос улицы Чернышевского и улицу Чапаева.

Ремонт на основных магистралях продолжается, улицы обещают открыть к концу месяца.

Напомним, в 2019 году запланированный ремонт порядка 100 саратовских улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» практически завершен: к работам не приступили лишь на одном участке. Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы» разработан в целях реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также продолжается асфальтировка улицы Азина. Михаил Исаев отметил, что впереди завершающая стадия — нанесение разметки, но для этого необходимо выдержать паузу, чтобы вышли масла из обновленного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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