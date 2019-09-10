2019-09-10T11:15:06+03:00
Происшествия

Организатор квеста в Саратове и два актера получили по два года условно за поджог девушек

Их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей
Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова осудили 27-летнего организатора квеста «Портной» и двух актеров-аниматоров, которым 23 и 26 лет. Их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

- В декабре 2016 года мужчина решил проводить в нежилом помещении города экстремальную игру, не оборудовав его системой противопожарной безопасности и огнетушителями, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В июне следующего года в квесте приняли участие пять девушек. По сценарию, их с завязанными глазами положили в макет автомобиля, а актеры в это время распыляли лак для волос и поджигали его, чтобы создать ощущение зрелищности. Однако в какой-то момент огонь перекинулся на кузов машины, его обшивку и одежду дам.

Две девушки получили серьезные ожоги, а три — различные травмы, когда выбирались из горящего авто.

Суд приговорил каждого из троих мужчин к двум годам условно с ограничением свободы на год, а также обязал их выплатить потерпевшим по искам от 10 до 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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