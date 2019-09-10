2019-09-10T14:29:58+03:00
Общество

В Саратове на День города перекроют ряд улиц в центре

Ограничения будут действовать все выходные
Дарья Вострикова
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Перекрытие центра города ждет саратовцев 11 сентябряПерекрытие центра города ждет саратовцев 11 сентябряФото: Екатерина Семенова
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Саратов отмечает свой 429-й день рождения, в связи с чем в городе будет перекрыт ряд улиц.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Так, с 13:00 до 23:00 14 сентября и с 13:00 до 23:00 15 сентября проезд закрыт по улице Горького от Театральной площади до Челюскинцев, Московской от Вольской до Некрасова, Радищева от Театральной площади до Челюскинцев, Театральная площадь от Радищева до Горького.

Кроме того, с 7:00 до 23:00 14 сентября ограничено движение на набережной Космонавтов, за исключением первого и второго ярусов на участке дороги от Московской до Некрасова, Некрасова от Чернышевского до набережной Космонавтов, Князевский взвоз от Чернышевского до набережной Космонавтов, Лермонтова от Князевского взвоза до Обуховского переулка, Октябрьской от Чернышевского до набережной Космонавтов, Обуховского переулка от Лермонтова до набережной Космонавтов, Соборной от Котовского до Волжской, а также от Волжской до Григорьева.

С 7:00 до 10:00 13 сентября нельзя будет ставить машину на участке от Московской до Первомайской в районе уширения проезжей части на улице Радищева. Кроме того, с 15:00 до 20:00 13 сентября и с 9:00 до 20:00 14 сентября будут временно разрешены остановка и стоянка машин, которые участвуют в заездах на набережной Космонавтов от Обуховского переулка до Бабушкиного взвоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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