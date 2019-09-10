Радаев похвалил строителей «Тау Парка» в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-10T11:19:11+03:00

Валерий Радаев поблагодарил Зинаиду и Максима Самсоновых за строительство уникального парка в Саратове Фото: Екатерина Семенова

В парке зимой будет каток, летом — бассейн, высадят 1,2 тыс. деревьев и кустарников

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 10 сентября, осмотрел строительство «Тау Парка» в Ленинском районе Саратова.

Общая площадь будущего парка составит 13 640 кв. м. Зимой тут будет работать каток, а летом — бассейн.

При этом современные технологии позволяют обустроить каток с ноября по март, так как качество льда останется высоким даже до температуры +5 градусов. Предусмотрят прокат и заточку коньков.

С мая по сентябрь в «Тау парке» будет работать большой бассейн под открытым небом и малый бассейн для детей. В каждом из них предусмотрен подогрев. Кроме того, здесь появится летнее кафе, а также будет функционировать прокат надувных матрасов и другого инвентаря для купания.

Сейчас на площадке активно ведутся строительные работы. Ожидается, что подобный курорт в центре города будет очень востребован у жителей. По предварительным оценкам, зимой парк будут посещать до тысячи людей в день. А летом — около 400.

Так, парк должен начать работу уже в ноябре.

Радаев, который осмотрел строительство вместе с руководством проекта — исполнительным директором «ТДС» Максимом Самсоновым и генеральным директором корпорации «ТДС» Зинаидой Самсоновой, отметил уникальность торгового центра.

- Есть возможность семейного отдыха, а не только торговля. Это наш, саратовский бизнес, это важно. Много рассуждаем, но мало точек роста, а вот люди делают для людей то, чего нет еще в Саратове.

Самые современный подход. Важно, чтобы отдых европейского уровня был в Саратове, — губернатор Валерий Радаев выразил благодарность предпринимателям, за создание особого места для отдыха горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU