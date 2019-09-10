Радаев похвалил строителей «Тау Парка» в Ленинском районе
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 10 сентября, осмотрел строительство «Тау Парка» в Ленинском районе Саратова.
Общая площадь будущего парка составит 13 640 кв. м. Зимой тут будет работать каток, а летом — бассейн.
При этом современные технологии позволяют обустроить каток с ноября по март, так как качество льда останется высоким даже до температуры +5 градусов. Предусмотрят прокат и заточку коньков.
С мая по сентябрь в «Тау парке» будет работать большой бассейн под открытым небом и малый бассейн для детей. В каждом из них предусмотрен подогрев. Кроме того, здесь появится летнее кафе, а также будет функционировать прокат надувных матрасов и другого инвентаря для купания.
Сейчас на площадке активно ведутся строительные работы. Ожидается, что подобный курорт в центре города будет очень востребован у жителей. По предварительным оценкам, зимой парк будут посещать до тысячи людей в день. А летом — около 400.
Так, парк должен начать работу уже в ноябре.
Радаев, который осмотрел строительство вместе с руководством проекта — исполнительным директором «ТДС» Максимом Самсоновым и генеральным директором корпорации «ТДС» Зинаидой Самсоновой, отметил уникальность торгового центра.
- Есть возможность семейного отдыха, а не только торговля. Это наш, саратовский бизнес, это важно. Много рассуждаем, но мало точек роста, а вот люди делают для людей то, чего нет еще в Саратове.
Самые современный подход. Важно, чтобы отдых европейского уровня был в Саратове, — губернатор Валерий Радаев выразил благодарность предпринимателям, за создание особого места для отдыха горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU