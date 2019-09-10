Падающую стену здания во дворе школы в Саратове «укрепили» трубами

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-10T11:02:28+03:00

По словам автора поста в паблике, стена почти отвалилась, но «пытливые» умы нашли выход

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В Саратове разрушающуюся стену здания во дворе школы №55 «укрепили» железными трубами.

- У помещения уже почти отвалилась стена, но «пытливые» умы нашли выход, — написала Татьяна Новикова в группе «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Фото из соцсетей

Как отметил один из комментаторов, «вместо того, чтобы сделать качественный слив из оцинкованной жести, чтобы на стену не попадала вода, сварили суперконструкцию из железа».

Напомним, в центре Саратова, у жилого дома №61 по улице Сакко и Ванцетти 4 августа этого года обрушилась стена. Там также злосчастное место падения подпирали брусья.

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ИСТОЧНИК KP.RU