На ремонт Трофимовского моста выделят 320 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-10T11:00:13+03:00

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Сегодня, 10 сентября, в Саратовской областной думе прошло заседание комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности по поводу изменения бюджета региона.

Министр финансов Саратовской области Владимир Ойкин отметил, что в этом году доходы бюджета вырастут на 2,153 млрд рублей.

На благоустройство парков в связи с 75-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне потратят 30 млн рублей, 100 млн — на строительство Дворца водных видов спорта, 103 млн — на возведение недостроев и поддержку Фонда защиты прав дольщиков. Всего областной центр получил 493 млн рублей федеральных средств.

Владимир Ойкин рассказал, что на реконструкцию Трофимовского моста в Саратове выделяется 320 млн рублей, остальную сумму должна добавить городская власть.

Напомним, путепровод закроют до 2020 года, начиная с 15 октября. Новая конструкция будет оборудована подсветкой и специальными лифтами для инвалидов. Мост обеспечит безопасный пропуск транспорта.

Напомним, как отмечал ранее Сергей Кузнецов, зампредседателя городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, на все работы потребуется около 700 млн рублей. Десятую часть средств потратят в этом году, остаток суммы перейдет на 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU