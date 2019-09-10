На ремонт Трофимовского моста выделят 320 млн рублей
Сегодня, 10 сентября, в Саратовской областной думе прошло заседание комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности по поводу изменения бюджета региона.
Министр финансов Саратовской области Владимир Ойкин отметил, что в этом году доходы бюджета вырастут на 2,153 млрд рублей.
На благоустройство парков в связи с 75-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне потратят 30 млн рублей, 100 млн — на строительство Дворца водных видов спорта, 103 млн — на возведение недостроев и поддержку Фонда защиты прав дольщиков. Всего областной центр получил 493 млн рублей федеральных средств.
Владимир Ойкин рассказал, что на реконструкцию Трофимовского моста в Саратове выделяется 320 млн рублей, остальную сумму должна добавить городская власть.
Напомним, путепровод закроют до 2020 года, начиная с 15 октября. Новая конструкция будет оборудована подсветкой и специальными лифтами для инвалидов. Мост обеспечит безопасный пропуск транспорта.
Напомним, как отмечал ранее Сергей Кузнецов, зампредседателя городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, на все работы потребуется около 700 млн рублей. Десятую часть средств потратят в этом году, остаток суммы перейдет на 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU