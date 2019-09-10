В Саратове изменено расписание трамваев и троллейбусов шести маршрутов
Трое из них не едут из-за коммунальных работ
Изменить размер текста:
Сегодня, 10 сентября, в Саратове из-за коммунальных работ не ходят трамваи №№2, 2А, 4.
В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что троллейбусы №10 от улицы Тархова едут через улицу Загороднева до железнодорожного вокзала.
«Пятнадцатые» следуют от железнодорожного вокзала через площадь Орджоникидзе до улицы Азина.
Кроме того, трамваи №7 едут через Огородную, Фруктовый проезд и Тульскую, от завода «Оргсинтез» обычным маршрутом.
ИСТОЧНИК KP.RU