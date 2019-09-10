В Саратове изменено расписание трамваев и троллейбусов шести маршрутов

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-10T10:19:39+03:00

Трое из них не едут из-за коммунальных работ

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Сегодня, 10 сентября, в Саратове из-за коммунальных работ не ходят трамваи №№2, 2А, 4.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что троллейбусы №10 от улицы Тархова едут через улицу Загороднева до железнодорожного вокзала.

«Пятнадцатые» следуют от железнодорожного вокзала через площадь Орджоникидзе до улицы Азина.

Кроме того, трамваи №7 едут через Огородную, Фруктовый проезд и Тульскую, от завода «Оргсинтез» обычным маршрутом.

ИСТОЧНИК KP.RU