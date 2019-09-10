2019-09-10T09:39:47+03:00
Происшествия

В Саратове такси сбило 85-летнюю женщину

Пенсионерка госпитализирована в тяжелом состоянии [фото]
Екатерина Семенова
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Женщина получила серьезные поврежденияЖенщина получила серьезные повреждения
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В Заводском районе Саратова такси сбило пенсионерку.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», пострадавшей 85 лет. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Она госпитализирована бригадой Центра медициной катастроф в горбольницу №1 с закрытой травмой черепа, сотрясением мозга, ушибами.

Сбивший женщину автомобиль Skoda является такси, предположительно, «Метро»

Авария случилась на проспекте Энтузиастов, напротив дома №20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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