В Саратове такси сбило 85-летнюю женщину
Пенсионерка госпитализирована в тяжелом состоянии [фото]
Женщина получила серьезные повреждения
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В Заводском районе Саратова такси сбило пенсионерку.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», пострадавшей 85 лет. Женщина находится в тяжелом состоянии.
Она госпитализирована бригадой Центра медициной катастроф в горбольницу №1 с закрытой травмой черепа, сотрясением мозга, ушибами.
Сбивший женщину автомобиль Skoda является такси, предположительно, «Метро»
Авария случилась на проспекте Энтузиастов, напротив дома №20.
ИСТОЧНИК KP.RU