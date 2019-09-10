Ряд улиц в центре Саратова перекроют из-за чемпионата мира

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-10T09:52:47+03:00

Изменить размер текста: A A

С 8 по 16 сентября в Саратове проходит XV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ожидается приезд свыше 600 спортсменов и делегатов из более чем 20 стран мира.

Так, 11 сентября, будет ограничен проезд, остановка и стоянка на Московской улице, от Вольской до Некрасова, Радищева от Театральной площади до Челюскинцев, Горького от Театральной площади до Челюскинцев, Театральной площади от Радищева до Горького.

Также нельзя ставить машину на Привокзальной площади, Аткарской от Московской до Рабочей, Большой Казачьей от Аткарской до Степана Разина, Слонова от Аткарской до Степана Разина.

Исключения составляют транспортные средства, которые обеспечивают проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий.

ИСТОЧНИК KP.RU