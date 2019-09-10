Под Саратовом женщина с ребёнком на Hyundai с ульяновскими номерами разбились о столб
В результате столкновения со световой опорой обоих госпитализировали
Пострадавшую женщину госпитализировали спасатели.
Изменить размер текста:
Утром 10 сентября на 260 км трассы «Сызрань - Саратов» в районе Чардыма Воскресенского района автомобиль Hyundai врезался в световую опору. За рулем находилась 41-летняя женщина, с ней был 10-летний ребенок и 38-летняя пассажирка.
Прибывшие на место ДТП спасатели областной службы спасения госпитализировали пассажирку. Ребенка увезли в медучреждения врачи скорой помощи.
По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением автомобилем.
.
ИСТОЧНИК KP.RU