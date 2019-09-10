2019-09-10T08:43:21+03:00
Происшествия

В Саратове парень признался в краже денег с карты у своего одногодки

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу у 26-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам мужчины, с 11 до 12 июля кто-то снял почти 4,5 тыс. рублей с его банковской карты.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 26-летний гражданин, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту перекроют ряд улиц в центре Саратова
Под Саратовом женщина с ребёнком на Hyundai с ульяновскими номерами разбились о столб
На обочине в Татищевском районе насмерть сбили мужчину
В Саратове трамваи №7 будут ходить по измененному маршруту
В Саратове Skoda Octavia сбила пенсионерку
Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области на 13,7% ниже эпидпорога
В Балашове женщина проспала в подъезде кражу своей сумочки
Петербуржец по поддельным документам получил почти 3 млн рублей в наследство в Саратове
Подрядчики должны ускорить ремонт сада Радищева в Саратове
В Романовке парень угнал из соседнего села ВАЗ без номеров
В Балакове пенсионер устроил в своем доме наркопритон
Сумку с 1,2 млн рублей украли у посетительницы рынка в Балакове
Радаев остался недоволен темпами строительства пляжа в Саратове
Автомобиль влетел в клумбу на 3-й Дачной
В Саратове возможен дождь
На Блинова иномарка сбила ребенка
В Саратове областные спасатели откопали застрявшего пса
Ярмарка в Энгельсе должна возобновить работу в среду
Перекрытие улицы Радищева должно завершиться в субботу
В Саратове выступит Хор Турецкого
В Саратове стартовал Всероссийский фестиваль любительских театров кукол
Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с искусственным интеллектом
Предприниматели Энгельса, которым не разрешают ярмарку на центральной площади, пообщались с губернатором
В Энгельсе 500 многодетных семей получили сертификаты на бесплатное школьное питание
В Саратовской области алиментщик выплатил долг после визита гостей в погонах