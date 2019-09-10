В Саратове парень признался в краже денег с карты у своего одногодки
На него завели уголовное дело
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Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу у 26-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам мужчины, с 11 до 12 июля кто-то снял почти 4,5 тыс. рублей с его банковской карты.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 26-летний гражданин, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU