Петербуржец по поддельным документам получил почти 3 млн рублей в наследство в Саратове
Во Фрунзенском районе Саратова в суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его обвиняют в в групповом мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что 16 октября 2018 года мужчина в офисе Саратовского отделения одного из банков предоставил работнику поддельные документы, по которым ему положено наследство от якобы умершей родственницы. Таким образом мужчина забрал из кассы более 2,86 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Стоит отметить, что бумаги он изготовил с неустановленным лицом в Северной столице перед поездкой в Саратов.
После получения денег злоумышленник уехал обратно в Санкт-Петербург, где потратил средства.
Судить петербуржца будет Фрунзенский районный суд Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU