Петербуржец по поддельным документам получил почти 3 млн рублей в наследство в Саратове

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-10T08:34:36+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова в суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его обвиняют в в групповом мошенничестве в особо крупном размере.

- Следствие считает, что 16 октября 2018 года мужчина в офисе Саратовского отделения одного из банков предоставил работнику поддельные документы, по которым ему положено наследство от якобы умершей родственницы. Таким образом мужчина забрал из кассы более 2,86 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Стоит отметить, что бумаги он изготовил с неустановленным лицом в Северной столице перед поездкой в Саратов.

После получения денег злоумышленник уехал обратно в Санкт-Петербург, где потратил средства.

Судить петербуржца будет Фрунзенский районный суд Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU