В Романовке парень угнал из соседнего села ВАЗ без номеров

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-10T08:25:11+03:00

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Полиция Романовского района раскрыла угон у 20-летнего жителя села Мордовский Карай.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 9 сентября кто-то взял его ВАЗ-2106 без номеров и сигнализации, воспользовался ключами в замке зажигания и уехал.

Легковушку нашли у Набережного переулка, 6 в поселке Алексеевский.

Выяснилось, что за угоном стоит 26-летний житель этого села, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU