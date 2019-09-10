В Романовке парень угнал из соседнего села ВАЗ без номеров
Ключи находились в замке зажигания
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Полиция Романовского района раскрыла угон у 20-летнего жителя села Мордовский Карай.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 9 сентября кто-то взял его ВАЗ-2106 без номеров и сигнализации, воспользовался ключами в замке зажигания и уехал.
Легковушку нашли у Набережного переулка, 6 в поселке Алексеевский.
Выяснилось, что за угоном стоит 26-летний житель этого села, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU